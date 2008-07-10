Черновецкий пригласил пекарей на вечерний разговор

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пригласил столичных хлебопекарей на сегодняшние общественные слушания о ценах на хлеб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня хлебопекари провели митинг под Киевской городской государственной администрацией с требованиями ускорить рассмотрение вопроса о пересмотре цен на хлеб.

Вчера Киевский городской председатель заявил, что ни городская власть, ни руководители хлебопекарской отрасли не имеют морального права что-либо делать, не опираясь на мнение самих киевлян, говорится в сообщении.

В связи с этим сегодня вечером пройдут общественные слушания о том, кому нужно выделять дотации – хлебопекарским предприятиям или в виде адресных компенсаций социально уязвимым киевлянам.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вышел к митингующим и напомнил, что создана совместная рабочая группа из представителей КГГА и депутатов Киевсовета, которая всесторонне изучает этот вопрос. Он пообщался с митингующими и пригласил всех на общественные слушания, касающиеся непосредственно этой проблемы.

Кроме того, мэр Киева выразил надежду, что киевский хлеб всегда будет оставаться таким же высококачественным и вкусным.