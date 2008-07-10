С завтрашнего дня по Украине будет дешевле летать, чем ездить

Завтра, 11 июля, low-cost перевозчик - авиакомпания «Визз Эйр Украина» - запускает 7 первых внутренних авиарейсов из своей операционной базы в киевском аэропорту „Борисполь”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, бюджетные рейсы будут летать из „Борисполя” во Львов, Одессу, Симферополь, Харьков и Запорожье. Также украинские пассажиры смогут летать в Симферополь из Львова и Харькова.

Средняя стоимость билета составит около 30-50 долларов, самый дешевый авиабилет с учетом всех сборов стоит 79 грн.

Как сообщалось, продажа билетов началась еще 25 апреля. Компания «Визз Эйр Украина» получила сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной администрации Украины в конце июня 2008 г., 27 июня в Украину прибыл ее первый самолет - новый Airbus A320.

Кроме 7 внутренних авиарейсов, авиакомпания «Визз Эйр Украина» с сентября 2008 года планирует запустить три международных рейса – из Киева в Лондон (Великобритания), Дортмунд (Германия), Милан (Италия), по три рейса в неделю.

Компания в 2009 г. рассчитывает иметь уже 5 самолетов А320, в 2010 – 9, в 2011 – 11, а в 2012 – 14 самолетов.

Справка УНИАН. В активе Wizz Air Group находятся четыре компании Wizz Air в Венгрии, Болгарии, Польше и Румынии. Группа компаний использует семь баз в названных странах, штат компании составляет 700 человек. 17 самолетов Wizz Air Group обслуживают более 100 маршрутов.