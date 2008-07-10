Дело Рудьковского отложили, чтобы разыскать свидетелей

Печерский районный суд Киева 9 июля объявил перерыв до 10.00 4 августа в рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО в растрате государственных средств.

Как сообщила УНИАН его пресс-секретарь Виктория БУДЕНКО, такую длительную паузу в судебном заседании судья пояснил необходимостью вызова свидетелей.

По словам В.БУТЕНКО, с 11 июня, когда началось рассмотрение дела по существу, в суде уже заслушаны показания более десяти свидетелей, чьи фамилии фигурируют в материалах дела.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату средств в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки самолетом по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и выдвинуто обвинение.

20 марта прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и передала его на рассмотрение в Печерский суд Киева.