У Тимошенко все-таки предложили Vanco пойти на мировую?

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. отложила арбитражную процедуру в Арбитражном институте Торговой палаты г.Стокгольма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что причиной такого решения стало полученное 5 июля письмо от первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА с просьбой продлить 60-дневный срок для проведения предарбитражных консультаций.

Vanco Prуckerchenska сообщила Кабинету министров Украины, что она готова пойти навстречу правительству и продлить срок для проведения предарбитражных консультаций при условии, что Кабмин подтвердит в письменной форме в срок до 11 июля полномочия Е.КОРНИЙЧУКА на проведение таких переговоров с компанией.

«Мы готовы вести диалог с правительством Украины для урегулирования всех нерешенных вопросов. Вместе с тем, мы не можем принимать во внимание заявление представителя Министерства юстиции о том, что компания обратилась в арбитражный суд, поскольку именно Министерство юстиции предложило продлить предарбитражные консультации и компания пошла на встречу. На будущей неделе Vanco Prуckerchenska официально сообщит о статусе предарбитражных консультаций с правительством Украины или же о начале арбитражного процесса в соответствии с Соглашением о разделе продукции», - отметил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».