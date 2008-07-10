В Украине у выпускников воруют сертификаты внешнего оценивания

В Украине зафиксированы случаи подделки сертификатов внешнего независимого оценивания. Чтобы предотвратить фальсификации, Министерство образования внедрило автоматизированную систему проверки сертификатов. Кроме этого вступительную кампанию взялись контролировать общественные организации.

Члены комиссии каждого из вузов имеют доступ к электронному реестру сертификатов и могут мгновенно проверить соответствие номера, оценки и имени абитуриента, рассказала „Немецкой волне” руководитель Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк. Эта процедура не является обязательной – сертификаты проверяют лишь в случае возникновения подозрений. Если член комиссии обнаружит подделку, то сам будет решать, вызывать ли правоохранителей. Во Львове есть другая проблема, заявила Середяк: ежедневно поступают сообщения о кражах сертификатов во время сдачи документов в вуз. Возможно, это дело рук конкурентов, но точно неизвестно для чего это делают, ведь воспользоваться сертификатом никто не сможет. Абитуриенты жалуются на то, что высшие школы кое-где безосновательно проводят дополнительные экзамены или сокращают сроки вступительной кампании. Здесь является очень уместным общественный контроль, отмечает Лариса Середяк. В частности, во Львове жалобы продолжает принимать общественная сеть „Опора”.