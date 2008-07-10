В Украине открыли новое нефтяное месторождение

Дочернее предприятие «Крымгеология» НАК «Надра Украины» открыло новое нефтяное месторождение - Балочное (Феодосийский район).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Надра Украины».

В сообщении отмечается, что во время испытания поисковой скважины №1 с интервала 970-972 м получен фонтанирующий приток нефти дебитом 5,5 куб.м./сутки.

На данный момент проводятся исследования скважины для дальнейшего её введения в пробную эксплуатацию на предмет изучения возможностей добычи.

Оценка запасов месторождения будет проведена после бурения еще двух разведывательных скважин.

Бурение проводилось за счет государственного бюджета.

Как сообщалось, в марте т.г. дочернее предприятие «Захидукргеология» НАК «Надра Украины» получило важные геологические результаты геолого-разведывательного бурения в новой геологической зоне Карпатских гор.

В частности, в одной из параметрических скважин Симаковской площади Волосянского лицензионного участка (Львовская обл.) из глубины 880 м впервые в зоне получен приток природного газа дебитом 70 тыс. кубометров/сутки.

Справка УНИАН. НАК «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года «О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии» с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геолого-разведывательных и специализированных предприятий.

2007 год НАК «Надра Украины» закончила с чистым убытком 24,004 млн. грн., что на 8,3% меньше убытка за 2006 год.