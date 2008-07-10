В Днепре нашли вирус холеры, но пляжи закрывать не будут

Выявленный в Днепре вирус холеры авирулентный, то есть безопасный для человека и не может вызвать инфекционную эпидемию.

Об это УНИАН сообщил врач-эпидемиолог отдела особо опасных инфекций Центральной санитарно-эпидемиологической станции Министерства здравоохранения Украины Леонид НЕСТЕРЕНКО.

Он утверждает, что, согласно действующему законодательству, юридических оснований для закрытия пляжей у берегов Днепра и проведению других жестких мероприятий у Минздрава нет. Пляжи закрывать не будут, заверил Л.НЕСТЕРЕНКО.

«Если бы был выявлен токсигенный вирус, эпидемическая ситуация была бы достаточно опасной. А в данном случае будут введены «мягкие» меры», - сказал врач-эпидемиолог.

В то же время, по словам Л.НЕСТЕРЕНКО, санитарно-эпидемиологической службой Украины проводится определенная работа. «В частности, в других точках Днепра ведется забор воды для анализа, изучаются пути заноса вируса холеры по течению из городов, расположенных выше», - сообщил Л.НЕСТЕРЕНКО.

Врач-эпидемиолог рекомендует во время летнего отдыха придерживаться общегигиенических правил. Для предупреждения возникновения инфекционных болезней Л.НЕСТЕРЕНКО советует обязательно мыть овощи и фрукты, купленные на рынках, и воздержаться от покупок «с рук» кондитерских изделий, вяленой рыбы и вареных креветок.

Он особо подчеркнул, что при купании ни к коем случае не следует пить днепровскую воду. «Особенное внимание нужно проявить родителям, следя за тем, чтобы ребенок, барахтаясь в реке, не заглатывал воду», - сказал Л.НЕСТЕРЕНКО.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Днепре, в частности, вблизи Запорожья, обнаружена холера.