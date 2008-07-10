Минпромполитики создаст подразделение по борьбе с коррупцией

06:18, 10 июля 2008
Общество
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Штат утвержден

В Министерстве промышленной политики планируют создать отдельное подразделение-сектор по борьбе с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, создание такого подразделения запланировано в новом штатном расписании, утвержденном министром Владимиром НОВИЦКИМ.

Также в программу повышения квалификации работников министерства планируется включить вопрос антикоррупционного направления.

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