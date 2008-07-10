Кабмин решил контролировать качество коммунальных услуг

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития системы госрегулирования деятельности субъектов естественных монополий на рынке коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что концепция дает возможность государству «войти в систему контроля» установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также вводит специальное инспектирование государством качества предоставляемых услуг.

Однако премьер отметила, что для введения концепции в действие Верховной Раде необходимо принять изменения в бюджет, поскольку в нем заложены средства на финансирование структур, которые будут осуществлять инспектирование качества предоставляемых услуг.