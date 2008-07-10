Кабмин хочет запретить вносить вексели в уставные фонды

03:17, 10 июля 2008
Общество
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...и рассчитываться ими с бюджетом

Кабинет министров Украины предлагает запретить внесение векселей в уставные фонды предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации главы Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолия БАЛЮКА, соответствующее изменение к законодательству об обороте векселей было одобрено на заседании Кабинета министров.

По его словам, среди одобренных изменений также содержится запрет на расчет векселями с государственным и местными бюджетами.

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