Кабмин хочет запретить вносить вексели в уставные фонды

Кабинет министров Украины предлагает запретить внесение векселей в уставные фонды предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации главы Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолия БАЛЮКА, соответствующее изменение к законодательству об обороте векселей было одобрено на заседании Кабинета министров.

По его словам, среди одобренных изменений также содержится запрет на расчет векселями с государственным и местными бюджетами.