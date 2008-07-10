Тимошенко наметила дорогу промышленности на 10 лет вперед

Кабинет министров Украины одобрил концепцию общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По данным Минпромполитики, объем финансирования всей программы составляет в целом 1 трлн. 429 млрд. 300 млн. грн. Из них за счет госбюджета - 104,4 млрд., из местных бюджетов - 46,1, средства предприятий, включая амортизацию - 418,4 млрд., кредитов - 780,1 млрд. грн., а также из других источников - 80,4 млрд. грн.