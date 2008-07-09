Преступник крал «москвичи» и «жигули», чтобы сдать металлолом

В г. Константиновка Донецкой области задержан 35-летний мужчина, который угнал и сдал в металлолом 6 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, весной этого года с неохраняемых стоянок в Краматорске в разные дни пропали пять автомобилей "Москвич", а также один автомобиль "Жигули". Все автомобили не были оборудованы сигнализацией. Вскоре оперативники Краматорска напала на след злоумышленника - жителя соседней Константиновки, ранее трижды судимого за кражи. Он был задержан при попытке угнать седьмой автомобиль - "Жигули" третьей модели.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован и помещен в камеру изолятора временного содержания. Проверяется причастность злоумышленника к другим преступлениям.