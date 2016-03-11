Днепропетровская областная детская больница получила два аппарата искусственной вентиляции легких

Приборы шведского производства приобрели за счет бюджета, сообщает 5 канал.

Оборудование уже работает в реанимации для новорожденных, компенсируя пациентам весом около килограмма дыхательную недостаточность. Медики говорят: срок пребывания на искусственной вентиляции малышей теперь сократится на 2-3 суток. Только в этой больнице в такой помощи ежегодно нуждаются более двухсот новорожденных.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Днепропетровской областной детской больницы Денис Сурков объяснил преимущества нового аппарата так: "Ребенок спит - аппарат его дышит, если ребенок будет просыпаться, захочет дышать с другой частотой, с другими интервалами, с другой величиной вдоха - он будет дышать именно так, как этот ребенок хочет. Поэтому мы не тратим лекарственные препараты для медикаментозного сна, поэтому мы избегаем осложнений при искусственной вентиляции легких".

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В свою очередь, директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Наталья Будяк пообещала: в этом году планируется закупка оборудования в область более чем на 150 млн гривен, поэтому "будет еще много новинок".