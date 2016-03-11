В Киеве будут судить экс-депутата Севастопольского горсовета, обвиняемого в госизмене

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, управлением по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генпрокуратуры совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым завершено досудебное расследование и направлен в Апелляционный суд Киева обвинительный акт в отношении одного из бывших депутатов Севастопольского городского совета по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении указанным народным избранником в марте 2014 года государственной измены и иных действий с целью посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время аннексии Крыма, создания так называемой «Республики Крым» и обращения к Российской Федерации с предложением о принятии города Севастополя в состав Российской Федерации в статусе города федерального значения.

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В соответствии с требованиями закона, Апелляционным судом Киева подсудность уголовного производства определена за Дарницким районным судом Киева. Подготовительное судебное заседание назначено на сегодня.

Обвиняемый находится под арестом.

Санкция ч. 3 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 111 - наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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