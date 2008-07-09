Зам главы Федерации профсоюзов Украины попался на взятке $50 тысяч

8 июля в 22.00 во время получения взятки в сумме 50 тысяч долларов США работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве и Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины задержали заместителя председателя Федерации профессиональных союзов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по словам заместителя начальника УБОП ГУМВД Украины в Киеве Юрия МОРОЗА, эти средства должностное лицо требовало и получило от гражданина Италии, руководителя строительной фирмы за предоставление преимуществ в получении инвестиционного договора на реконструкцию санатория «Верховина» в Закарпатской области.

Итальянская фирма намеревалась вложить в реконструкцию этого санатория 150 миллионов долларов. Один из руководителей ЗАО "Укрпрофоздравница", который также был задействован в преступной схеме вымогательства и получения взятки, дал понять иностранным инвесторам, что за подписание протокола о намерениях они должны оплатить 50 тысяч долларов.

Во время передачи средств в столичном ресторане-пиццерии взяточник был задержан «на горячему» работниками спецподразделения УБОП. У него изъяты другие вещественные доказательства, в частности, протокол о намерениях относительно инвестиций.

По данному факту следственным отделом прокуратуры Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Чиновник задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины (на трое суток) до избрания судом меры пресечения.