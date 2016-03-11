Аксенов вспомнил, как Янукович сделал его главой правительства Крыма, будучи в бегах
Назначение Аксенова на пост так называемого главы правительства Крыма 27 февраля 2014 года подписал Виктор Янукович во время своего бегства через Крым.
Об этом заявил сам Аксенов, передает один из сайтов оккупационных властей Крыма.
"С руководством России согласования не было на тот момент, мы еще не находились в контакте, а Янукович такое согласование подписал. Это было вечером 27 февраля. Нам его согласование было не нужно. Мы и так понимали, что отступать не собираемся, все равно действовали бы по заранее намеченному плану. Де-юре он был на тот момент президентом – он просто легализовал решение", - заявил Аксенов.
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Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившиеся кровопролитием.
Вместе с Януковичем с Украины сбежали и его «соратники».
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Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.
Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.
В январе 2015 г. по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом города Киева вынесено определение об избрании Януковичу меры пресечения в виде взятия под стражу.