Аксенов вспомнил, как Янукович сделал его главой правительства Крыма, будучи в бегах

Об этом заявил сам Аксенов, передает один из сайтов оккупационных властей Крыма.

"С руководством России согласования не было на тот момент, мы еще не находились в контакте, а Янукович такое согласование подписал. Это было вечером 27 февраля. Нам его согласование было не нужно. Мы и так понимали, что отступать не собираемся, все равно действовали бы по заранее намеченному плану. Де-юре он был на тот момент президентом – он просто легализовал решение", - заявил Аксенов.

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Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившиеся кровопролитием.

Вместе с Януковичем с Украины сбежали и его «соратники».

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Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

В январе 2015 г. по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом города Киева вынесено определение об избрании Януковичу меры пресечения в виде взятия под стражу.