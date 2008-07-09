Украине пророчат катастрофу из-за газа

Заявления стран-газопоставщиков о повышении "середнеевропейской" цены на газ до конца этого года означает, что с 1 января Украину ждет рост цены на газ, которого она не выдержит.

Следовательно, Европа рискует снова оказаться зимой в газовом кризисе, если Украина и Россия не заключат своевременно газовое соглашение на следующий год, считает специалист по вопросам газа Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

При этом продвижения в украино-российских переговорах нет, так как в Украине главные игроки соревнуются за власть, отмечает эксперт в интервью "Ройтерз".

Стерн отмечает, что приближается конец года, а дальнейшая цена на газ не согласована. Потому, по его мнению, возможно повторение 2006 года, когда из-за российско-украинского спора вокруг цены "Газпром" среди морозной зимы ненадолго прекращал поставлять газ в Европу, что вызвало волну политических жалоб.

"Мы должны были предусмотреть это в 2006 году. Теперь мы наверное видим, что приближается то же самое. Если будет холодная зима, будет большой скандал", - предвидит Стерн.

Раньше Россию можно было критиковать за то, что она не сделала потенциальный кризис "хрустально ясным для остального мира". Теперь, изложив планы заведомо, Россия перекинула мяч на украинскую половину поля, говорит специалист.

"Россияне находятся в колоссально сильной позиции. Украинцы, как и все другие, уже услышали еще в марте, когда Россия сказала Средней Азии: с января получите европейские цены. Значит, все мы знаем, … что Украину ждет катастрофа", - подчеркивает эксперт.

"Упомянутая уже прогнозируемая цена в 400 долларов за тысячу кубометров для Украины не является неразумной по европейским стандартам – вот только что Украина, с ее основанной на газе экономикой, просто не сможет ее заплатить, и ее ждет самый тяжкий удар", - говорит Стерн.

При этом, по его словам, украинские политики будто не понимают, что до нового года "намного меньше времени, чем до президентских выборов".

"Премьер-министр Юлия Тимошенко и президент Виктор Ющенко уже занимаются маневрами, готовясь к президентским выборам в конце 2009 – в начале 2010 года. Следовательно, газ используют для того, чтобы сложить вину на противника за провал", - передает слова оксфордского специалиста Радио "Свобода":

"В этих переговорах (с Россией) она хочет выглядеть твердой с россиянами, а он хочет выглядеть как тот, кто способен бы договориться с россиянами, но она все портит", - говорит Стерн.

"От Тимошенко мы до сих пор услышали кучу ерунды по типу "Нам нужен пятилетний переходный период, нам нужен долгосрочный контракт". И ни одного понимания того, что уже все, привет, приехали", - сказал британский эксперт.

"И когда в сентябре мы (европейцы) и они (украинские руководители) вернемся из отпусков, останется три месяца. А это совсем не большой срок, чтобы заключить абсолютно новое соглашение об удвоении цен", - подчеркивает Стерн.

Украинская правда