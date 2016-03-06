Депутаты проведут в Киеве и Львове акцию в поддержку Надежды Савченко

Об этом УНИАН сообщили в Межфракционном депутатском объединении "Равные возможности".

"Народные депутаты Украины, члены правительства, деятели культуры, журналисты, правозащитники, представители международных организаций и общественность объединятся, чтобы выразить свою поддержку Надежде Савченко и потребуют от Владимира Путина немедленного освобождения заключенной", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в день Международной женской солидарности члены МФО "Равные возможности" обращаются к женщинам мира "поддержать несокрушимую Надежду и выразить протест относительно сфабрикованного дела и незаконного заключения гражданки Украины".

"В связи с этим, 8 марта в 12 часов в Киеве и Львове будет организована шествие граждан. Сбор в Киеве состоится по адресу Воздухофлотский проспект, 6, ( возле Министерства обороны - вход со стороны стадиона), во Львове - у памятника Шевченко на площади Свободы. Оттуда участники акции намерены двинуться колонной к посольству, а во Львове в консульство Российской Федерации, чтобы передать свои требования президенту Российской Федерации и высказать свою поддержку арестованной Надежде Савченко в преддверии оглашения решения суда", - сообщили в объединении "Равные возможности".

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Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине и за рубежом прошли акции в поддержку и с требованием к России освободить Савченко.

Украинка объявила с 4 марта сухую голодовку в ответ на знак протеста против промедления с вынесением ей приговора после того, как на суде в Донецке Ростовской области России, где в тот день ожидали завершения слушаний после последнего слова Савченко, судья неожиданно закрыл заседание и объявил перерыв до 9 марта.

При этом еще в середине декабря Савченко объявила «обычное» голодание.

Савченко обвиняется в России в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.