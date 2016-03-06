Климкин призывает мировое сообщество поддержать акции в защиту Савченко

Об этом он написал в своем Twitter.

«Полностью поддерживаю мирные акции #FreeSavchenko. Россия должна немедленно прекратить медленно убивать Надежду. Призываю мир поддержать нас в этом», – отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Повністю підтримую мирні акції #FreeSavchenko. Росія повинна негайно припинити повільно вбивати Надію. Закликаю світ підтримати нас у цьому. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 6, 2016

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине и за рубежом прошли акции в поддержку и с требованием к России освободить Савченко.

Украинка объявила с 4 марта сухую голодовку в ответ на знак протеста против промедления с вынесением ей приговора после того, как на суде в Донецке Ростовской области России, где в тот день ожидали завершения слушаний после последнего слова Савченко, судья неожиданно закрыл заседание и объявил перерыв до 9 марта.

При этом еще в середине декабря Савченко объявила «обычное» голодание.

Савченко обвиняется в России в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.