Украина планирует ввести биометрические визы для иностранцев

Об этом шла речь на межведомственном совещании в МИД Украины, где обсуждали проект новой редакции Правил оформления виз для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства.

Новая редакция подготовлена МИД в 2015 году с учетом европейских стандартов, сообщает «Европейская правда».

"Мы предполагаем визовую биометрику. Но для того, чтобы это было, должно быть оборудование у наших пограничников, которые проверяют отпечатки пальцев, должно быть оборудование у наших консулов, которые смогут эти отпечатки снять. Это – среднесрочная перспектива", - сказал представитель МИД.

Нововведения направлены на существенное ускорение процесса оформления выдачи виз и кардинальное усовершенствование визовых процедур с привлечением современных информационных технологий.

По итогам совещания проект Правил направлен на одобрение причастным государственным органам.