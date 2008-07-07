В Запорожской области поезд врезался в Мерседес

6 июля в 23.30 возле станции Розовка в Запорожской области на оборудованном светофорной сигнализацией и автошлагбаумами переезде с дежурным произошло столкновение автомобиля «Мерседес» с локомотивом пригородного поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, при исправно работающих светофорах и сигнализации водитель «Мерседеса» проигнорировал показание переезжающей сигнализации, объехал шлагбаум и допустил столкновение с локомотивом, нарушив Правила дорожного движения.

В результате дорожно-транспортного события пострадавших нет. Применив экстренное торможение, машинист все же не мог избежать столкновения.

Поезд был задержан на 6 часов 25 минут. На этот момент подсчитываются нанесенные убытки.

По данным ДЖД, с начала года на переездах Донецкой железной дороги произошло восемь столкновений поездов с автотранспортом, это на три случая меньше, чем за тот же период 2007 года. В результате ДТП в текущем году пострадали 12 человек: четверо погибли и восемь травмированы.

Как отмечает пресс-служба, все ДТП на переездах ДЖД произошли в результате нарушений Правил дорожного движения водителями автотранспорта и вины железнодорожников нет. В связи с этим, Донецкая железная дорога еще раз призывает водителей автотранспорта придерживаться Правил дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров и железнодорожников.