Милиционер, расстрелявший в метро трех человек, характеризуется положительно

Руководители подразделения и коллеги старшего сержанта милиции Леонида ДЯЧКОВА, который на минувшей неделе расстрелял в харьковском метро трех человек и совершил самоубийство, характеризуют его положительно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, об этом сказал исполняющий обязанности начальника линейного отдела в метрополитене ГУ МВДУ Николай ХУСТОЧКИН, комментируя события 2 августа в Харькове на станции “Московский проспект”.

“Руководящий состав и коллеги по батальону характеризуют милиционера батальона №2 линейного отдела милиции старшего сержанта милиции с положительной стороны”, - сказал Н.ХУСТОЧКИН. По его словам, в этом году Л.ДЯЧКОВ окончил Харьковский педагогический институт, получил диплом бакалавра по специальности “право”. Он “хороший спортсмен, хороший товарищ, по службе характеризуется положительно”. “Что именно послужило причиной возникновения данной ситуации – мы сейчас устанавливаем”, - отметил Н.ХУСТОТЧКИН.

Руководитель рассказал, что в тот день в 19.20 он лично закончил инструктаж личного состава перед началом несения службы. Сержант присутствовал на инструктаже, во время которого были определены задания по охране общественного порядка, все сотрудники были проверены на наличие алкоголя. “Этот сотрудник был в абсолютно нормальном состоянии. После этого он должен был направиться к месту несения службы – на станцию метро “Бекетова”, но каким-то образом оказался на Московском проспекте. Что предшествовало этому поступку, а затем – применению оружия и трагическим последствиям, установит следствие. Количество очевидцев незначительно, то есть те люди, которые могли прояснить ситуацию, – погибли. Все еще есть надежда, что брат одного из участников инцидента выздоровеет и сможет дать необходимые показания. И врачи, и сотрудники милиции принимают все меры, чтобы он выжил, - мы сдали кровь, оказываем материальную поддержку, то есть, делаем все для его выздоровления”, - сказал Н.ХУСТОЧКИН.

Н.ХУСТОЧКИН отметил, что единственным очевидцем пока что остается контролер станции метро. Она рассказывает, что видела, как пришел милиционер в то время, когда пострадавшая заступила на смену. Милиционер пытался втолкнуть ее в служебное помещение, а женщина оказывала сопротивление. Контролер нажала кнопку тревоги и вызвала милицию. Сотрудники милиции в то время находились на другом выходе из метро, поскольку там более загруженный участок работы. Когда к контролеру уже бежали двое милиционеров, прозвучали два выстрела.

Как напомнил Н.ХУСТОЧКИН, на помощь пострадавшей пришли двое братьев, которые не имеют никакого отношения ни к ней, ни к этому милиционеру. “Но в ходе возникшей между ними борьбы, милиционер применил оружие, застрелил женщину, одного из братьев ранил, а второго убил на месте. После того, как милиционер увидел приближающихся коллег, он в состоянии аффекта выбежал на улицу и направился в парк Артема, где выстрелил себе в голову. Смерть наступила мгновенно”, - сообщил Н.ХУСТОЧКИН.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, местная газета “Время” сообщает, что милиционер Л.ДЯЧКОВ в прошлом году получил выговор “за слишком жестокое задержание подозреваемого”.