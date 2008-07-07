22 милиционера грабили людей на вокзале Симферополя

Сотрудники Службы внутренней безопасности МВД Украины задержали еще троих сотрудников линейного отделения милиции железнодорожной станции «Симферополь», которые издевались над гражданами и отбирали у них деньги и личные вещи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник СВБ МВД Украины Василий СЛОБОДЯНИК.

По его словам, среди этих трех задержанных есть начальник отдела кадров линейного отделения милиции.

Как отметил руководитель СВБ, по этому делу в целом задержаны 22 сотрудника линейного отделения милиции.

Как сообщал УНИАН, в начале весны сотрудники Службы внутренней безопасности на Приднепровской железной дороге и в Крыму, прокуратуры и СБУ разоблачили ряд работников линейного отделения милиции на железнодорожной станции «Симферополь», которые в 2007-2008 годах с применением физического насилия присваивали имущество граждан. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 364 и ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.