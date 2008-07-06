Во Львове горел поезд: уничтожено 45 тонн груза

Во Львове сегодня ночью неподалеку от железнодорожной станции Пидзамче в первом вагоне грузового поезда, который состоял из 65 вагонов, следовавшего с отходами технической древесины со станции Попильня Житомирской области до станции Рожнятин Ивано-Франковской области, возник пожар, в результате которого уничтожено 45 тонн груза.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Задержки движения поездов не было.

Тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС и пожарным поездом Львовской железной дороги пожар ликвидирован.

Причина возникновения пожара и размер материального ущерба устанавливаются.