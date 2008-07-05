Пострадавшая при взрыве в Минске украинка опять попала в больницу

Посольство Украины в Республике Беларусь продолжает выяснять количество граждан Украины, пострадавших вследствие взрыва в Минске в ночь на 4 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным пресс-службы, сотрудники Посольства посетили в Минском центре травматологии при 6-й городской больнице раненного гражданина Украины Т., состояние его здоровья удовлетворительное.

Пострадала гражданка К., которая сначала отказалась от госпитализации и самостоятельно оставила медицинское учреждение, но вскоре, почувствовав недомогание, была госпитализирована и направлена в 4-ю больницу Минска.

Посольство Украины в Республике Беларусь продолжает отслеживать ситуацию с пострадавшими вследствие взрыва в Минске, говорится в сообщении МИД.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля в Минске на праздничном концерте по случаю Дня независимости Беларуси прозвучал взрыв, вследствие которого были ранены около 50 человек, в том числе двое украинцев.