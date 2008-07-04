Строительство нового саркофага на ЧАЭС начнется зимой 2009 г.

Строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начнется зимой в 2009 году и завершится летом в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА заявил в интервью украинской службе ВВС в Лондоне:

«Строительство безопасного конфайнмента «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начнется зимой в 2009 году и завершится летом в 2012 году. Сейчас идет проектирование «Укрытие», - сказал он.

Министр также сообщил о своей встрече в Главном офисе Европейского банка реконструкции и развития с вице-президентом Хорстом РАЙХЕНБАХОМ и Директором департамента ядерной безопасности Винсом НОВАКОМ, посвященную подготовке к заседаниям Ассамблеи кран-доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Ассамблеи стран-вкладчиков Счета ядерной безопасности, которые состоятся 15 июля в Лондоне. Тогда страны-доноры заслушают отчет компаний, которые ведут проектирование безопасного конфайнмента и начинают работы по его строительству.

Также ЕБРР как администратор донорских средств будет отчитываться на заседании Ассамблеи доноров о том, как проходят работы по сооружению объекта «Укрытие».

В.ШАНДРА сообщил, что согласно информации представителей ЕБРР, кроме обсуждения вопросов текущего состояния реализации проектов на промплощадке ЧАЭС, представители стран-доноров объявят о дополнительных взносах в Чернобыльский фонд «Укрытие» и в Счет ядерной безопасности.

Также, по словам министра, правительство Украины также готовит декларативное заявление о дополнительном взносе.

На сегодняшний день ЕБРР является крупнейшим институционным инвестором в Украину. За время сотрудничества нашего государства с банком реализовано проектов на общую сумму 3,3 млрд. долларов США, на текущий год запланировано выделение еще свыше 1 млрд. евро из средств ЕБРР, отметил министр.

В.ШАНДРА заверил, что будет создан новый безопасный конфайнмент, который по меньшей мере сто лет будет закрывать четвертый энергоблок ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2007 года Чернобыльская атомная электростанция и французский концерн Novarka, а также американский концерн Holteс International подписали контракты на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК), а также хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) на площадке ЧАЭС.

Стоимость контракта между ЧАЭС и концерном Novarka на строительство НБК составляет 505 млн. дол., срок строительства объекта - 5 лет. Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. евро. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.