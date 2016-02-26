На место убийства Димента приехали Кернес и Добкин

На место, где застрелили бизнесмена Юрия Димента, приехал мэр Харькова Геннадий Кернес с супругой и нардеп Михаил Добкин. Об этом сообщило местное издание NR.

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Добкин отказался давать комментарии и быстро уехал с кладбища. Кернес также покинул место происшествия. Также продолжают приезжать родственники и друзья убитого.

Кроме того, Depo.UA со ссылкой на местные источники сообщает, что, на кладбище, где сегодня убили Димента, лежит автомат. Возможно, из него и был расстрелян бизнесмен.

Как сообщалось, сегодня на кладбище возле рынка "Барабашово" в Харькове рядом с могилой его матери застрелили лучшего друга и соратника Геннадия Кернеса Юрия Димента. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.