Европейские эксперты разобрались в политической коррупции в Украине

Группа европейских экспертов предоставила ряд рекомендаций высшим государственным институтам законодательной и исполнительной власти Украины относительно путей и механизмов предупреждения политической коррупции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующие рекомендации были обнародованы в ходе международной конференций, которая была проведена в Киеве 1-2 июля по инициативе Министерства юстиции Украины, Совета Европы и Европейской комиссии.

Участие в конференции приняли европейские эксперты, народные депутаты Украины, представители государственных органов, неправительственных и научных организаций.

Рекомендации касались вопросов эффективности украинской системы финансирования политических партий и избирательных кампаний; функционирование системы иммунитетов избранных лиц; конфликта интересов избранных представителей; и регулирование лоббирования.

Так, относительно финансирования политических партий и избирательных кампаний Украине предлагается привести правила финансирования партий и избирательных кампаний в Украине в соответствие с европейскими стандартами. В частности, внедрить государственное финансирование уставной деятельности политических партий, внедрить обязательное периодическое обнародование финансовой отчетности партий, определить субъекты и механизмы осуществления контроля за финансированием деятельности партий и установить превентивные, адекватные/пропорциональные и эффективные санкции за нарушение правил финансирования партий и избирательных кампаний. Кроме того, рекомендуется унифицировать регулирование отчетности партий, определение порядка осуществления контроля за соблюдением установленных требований относительно соблюдения отчетности, периодичности ее представления и обнародования.

Относительно вопроса иммунитетов избранных лиц рекомендуется сократить сроки рассмотрения в парламенте вопросов о снятии иммунитетов, ограничить роль председателя Верховной Рады Украины в определении обоснованности или необоснованности представлений генерального прокурора или председателя Верховного суда Украины относительно снятия иммунитетов. Рекомендуется исключить из-под действия имунитетов проведение следственных и процессуальных действий, не связанных с ограничением права народного депутата на свободу передвижения, а также случаи задержания народного депутата или судьи на месте совершения тяжких преступлений, в том числе преступлений в сфере коррупции.

В контексте проблемы иммунитетов также предлагается обеспечить реальную возможность досрочного прекращения полномочий Президента Украины в порядке импичмента в случае установления наличия в его деяниях признаков преступления. В частности, предлагается принять закон о временных специальных и следственных комиссиях Верховной Рады Украины, который будет определять, в частности, статус временной специальной следственной комиссии по импичменту, статус специальных прокуроров и специальных следователей, права участников расследования, начатого в связи с инициацией вопроса об импичменте Президента Украины.