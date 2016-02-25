К 145-летию со дня рождения Леси Украинки Google создал новый дудл

25 февраля 145 лет назад родилась культовая украинская писательница, переводчик и культурная деятельница Лариса Косач, известная как Леся Украинка. Многие ее произведения признаны шедеврами мировой литературы, а в украинскую они принесли новые мотивы и "бродячие" сюжеты из других культур.

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Самыми выдающимися произведениями Леси Украинки считают драмы "Камінний господар" и "Лісова пісня".

Драма-феерия "Лісова пісня", в которой конфликт высоких идеалов с обыденностью и вера в цикличность жизни вложена в близкую украинцам мифологическую канву, стала основой для нового дудла от Google. Трогательный рисунок изображает первую сцену драмы, где главная героиня-Мавка выходит из леса к Лукашу.

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