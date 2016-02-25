СБУ задержала в Киеве арбитражного управляющего на взятке более 1 миллиона

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал деньги от учредителя коммерческой структуры за передачу в пользу бизнесмена имущества предприятия-банкрота. Покупатель прозрачно выиграл аукцион по приобретению офисно-складского комплекса под Киевом стоимостью почти 7 миллионов гривень и внес залог в размере 10%. За подписание разрешительных документов арбитражный управляющий вымогал у бизнесмена 1,2 миллиона гривень.

Сотрудники спецслужбы задержали вымогателя в собственном офисе с частью взятки. Во время обысков по месту жительства и в гараже арбитражного управляющего правоохранители изъяли оставшуюся часть средств и автоматическое оружие с патронами.

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В рамках открытого уголовного производства взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Арбитражный управляющий задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов вымогательства им денежных средств от предпринимателей.

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