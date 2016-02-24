Судьи-взяточники должны получать пожизненное заключение - эксперт

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета этики правосудия судья, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко.

Он считает, что судьи-взяточники должны нести гораздо более суровое наказание за взяточничество, а их статус в данном случае следует расценивать как отягчающее обстоятельство при совершении ими преступления.

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«В уголовном законодательстве предусмотреть, что статус государственного чиновника, судьи, прокурора, офицера правоохранительных органов является отягчающим вину обстоятельством в случае совершения им коррупционного деяния. Это обстоятельство влечет за собой пожизненное заключение и конфискацию всего имущества взяточника и его родственников, ведь переписывают имущество на родственников. Также нужно запретить освобождение таких людей под залог», - подчеркнул профессор.

Василенко убежден, что судьи-взяточники должны подлежать немедленному аресту, а в случае вынесения обвинительного приговора такие преступники должны отбывать наказание в исправительных учреждениях особого режима и не иметь право на амнистию.

«И тогда все станет на свои места. А до того все разговоры о борьбе с коррупцией останутся лишь разговорами», - подчеркнул он.