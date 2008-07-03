На западе, севере и в центре Украины объявлено штормовое предупреждение

В западных, северных и центральных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем 4 июля и ночью 5 июля в западной части, днем 5 июля в северных и центральных областях грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 15-22 м/с, днем 4 июля на западе в отдельных районах 25 м/с.