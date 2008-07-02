Глава Нацбанка о бюджете, дефиците, лишних доходах и совещании у Ющенко

Национальный банк Украины придерживается позиции, что дополнительные доходы должны направляться преимущественно на покрытие дефицита госбюджета 2008 года, и такая позиция закреплена в меморандуме между правительством и НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ, принимавший участие в сегодняшнем совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросу изменений в госбюджет.

«В меморандуме написано, что все дополнительные поступления должны быть направлены на покрытие дефицита бюджета, то есть, расходная часть должна быть обеспечена», - отметил В.СТЕЛЬМАХ, говоря о дополнительных 30,4 млрд. грн. ожидаемых поступлений в бюджет.

Также В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что средства от приватизации (правительство ожидает 8,6 млрд. грн. - УНИАН) необходимо использовать для капитального и инвестиционного развития экономики, а не на другие цели, и напомнил при этом, что правительство ожидает дополнительно получить 30,4 млрд. грн. доходов.

Вместе с тем, глава НБУ отметил, что бюджет, который разработан правительством, «дает надежные социальные стандарты текущего года».

В.СТЕЛЬМАХ также сообщил, что на сегодняшнем совещании у Президента детально обсуждался вопрос инфляции.

«Вопрос у всех один: какие до конца года предпринять меры, чтобы удержать инфляцию в параметрах, которые были бы щадящими для социальных стандартов, предусмотренных в бюджете текущего года», - сказал глава НБУ.

Напомним, 27 июня Кабинет министров принял за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Доходы госбюджета на этот год утверждены в размере 215 млрд. 359,4 млн. грн. (общий фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.).

Расходы - 232 млрд. 372 млн. грн. (общий фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефицит госбюджета - 18 млрд. 822 млн. грн.