Контрабандисты ввозили в Украину крупные партии товаров из Китая

нейтрализовали группу контрабандистов, действовавшую в Ильичевском порту

Одесса. 2 июля. УНИАН. Сотрудники Управления СБУ в Одесской области провели спецоперацию, в ходе которой задержана организованная группа контрабандистов, которые специализировались на ввозе из Китая в Украину крупных партий промышленных товаров.

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ Владимир РОМАНЕНКО, уточнив, что „во время операции в Ильичевском морском торговом порту задержаны 5 контейнеров с промтоварами стоимостью свыше 2,5 млн. грн., которые по документам принадлежали коммерческому предприятию, зарегистрированному в Одессе”.

Во время обзора груза „оказалось, что в контейнерах доставлены товары, которые по количеству и качеству не отвечали наименованиям, указанным в таможенных документах. Поддельные документы были предоставлены с целью уклонения от уплаты государственной пошлины”.

Также установлено, что контрабандистам помогали отдельные должностные лица Южной таможни.

Все шесть членов организованной преступной группировки задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.28 и ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда в составе организованной группы).