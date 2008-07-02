Пожару на Андреевском спуске присвоена повышенная категория
Подробности сообщает ЦОС
Неподалеку от Андреевского спуска, на улице Боричев Ток, 35, горят складские помещения площадью 250 метров квадратных метров, которые арендует частное предприятие.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в городе Киеве, пожар возник на складах, которые принадлежали столичной швейной фабрике “Юность” и были сданы в аренду частному предприятию «Андреевская плаза». Пламенем охвачены 250 квадратных метров складских площадей, в которых, по некоторой информации, хранилась школьная форма.
Как сообщал УНИАН, по данным Центра связей с общественностью Главного управления МВД в г.Киеве, сигнал о пожаре поступил в 18.12. Пока неизвестны причины его возникновения. Согласно информации ЦОС, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Из-за заторов на дорогах пожарные автомобили не могут добраться до места чрезвычайного происшествия. Ликвидация пожара началась в 18.28.
В то же время в ЦОС заверили, что пожар не представляет угрозы историческим памятникам, расположенным на Андреевском спуске.