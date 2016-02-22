В Павлограде задержали сотрудника популярной радиостанции, агитировавшего за "ДНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2015 году он познакомился через Интернет с представителями "ДНР" и согласился на их предложение распространять сепаратистские материалы и стать администратором нескольких антиукраинских групп в соцсетях.

Злоумышленник распространял материалы, которые дискредитируют украинское государство и армию, популяризировал террористические организации "ДНР/ЛНР", призывал к уклонению от мобилизации и создания на территории Украины так называемой "Новороссии".

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Администратор также информировал своих кураторов об общественно-политических настроениях на предприятиях угольной отрасли Днепропетровщины.

Во время проведения обыска сотрудники спецслужбы изъяли у сообщника террористов компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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