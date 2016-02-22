В Павлограде задержали сотрудника популярной радиостанции, агитировавшего за "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Павлограде Днепропетровской области сотрудника популярной радиостанции, который вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в 2015 году он познакомился через Интернет с представителями "ДНР" и согласился на их предложение распространять сепаратистские материалы и стать администратором нескольких антиукраинских групп в соцсетях.
Злоумышленник распространял материалы, которые дискредитируют украинское государство и армию, популяризировал террористические организации "ДНР/ЛНР", призывал к уклонению от мобилизации и создания на территории Украины так называемой "Новороссии".
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Администратор также информировал своих кураторов об общественно-политических настроениях на предприятиях угольной отрасли Днепропетровщины.
Во время проведения обыска сотрудники спецслужбы изъяли у сообщника террористов компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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