Тимошенко похвалила налоговую за процветание Украины

На сегодняшний день работа сотрудников налоговой службы Украины обеспечивает стабильность, надежность и процветание страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая на торжествах, посвященных Дню налоговой службы Украины.

Она отметила, что успешная работа налоговой службы, в частности, позволила вносить изменения в Госбюджет и увеличить расходы на социальные цели, и в очередной раз высказала надежду, что эти изменения могут быть приняты Верховной Радой до парламентских каникул.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что до сих пор не изменена система проверок предприятий.

Она также высказала уверенность, что и в дальнейшем налоговая служба будет работать взвешенно, эффективно, пропорционально распределяя налоговую нагрузку между всеми налогоплательщиками.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-июня Государственная налоговая администрация (ГНАУ) перечислила в Государственный бюджет Украины более 54 млрд. грн., что на 14 млрд. грн. больше, чем за первое полугодие 2007 года, а в сводный бюджет Украины направила 82,5 млрд. грн., что приблизительно на 25 млрд. грн. больше показателя за аналогичный период прошлого года.