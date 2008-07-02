Цену на газ для населения с 1 июля поднимать не будут

Министерство топлива и энергетики Украины заявляет, что повышение цен на природный газ для населения с 1 июля не произойдет.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на официальное заявление министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением от 25 июня №585 рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля.

НКРЭ рекомендовано пересмотреть розничные цены на газ для населения с учетом следующих уровней предельных цен:

при условии, что уровень потребления не превышает 2500 куб. м в год - 367 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления не превышает 6000 куб. м в год - 546 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления не превышает 12000 куб. м в год - 1112 грн. за 1 тыс. куб. м;

при условии, что уровень потребления превышает 12000 куб. м в год - 1329 грн. за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, уровень предельных цен на газ для бытовых потребителей был повышен Кабмином на 8,3-13,8% в зависимости от объемов потребления.

Цены на газ для населения не пересматривались с конца 2006 года, в то время как расходы газодобывающих и газотранспортных предприятий существенно возросли.