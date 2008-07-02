Цену на газ для населения с 1 июля поднимать не будут
Пресс-служба ссылается на Продана
|Юрий ПРОДАН
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на официальное заявление министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА.
Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением от 25 июня №585 рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля.
НКРЭ рекомендовано пересмотреть розничные цены на газ для населения с учетом следующих уровней предельных цен:
при условии, что уровень потребления не превышает 2500 куб. м в год - 367 грн. за 1 тыс. куб. м;
при условии, что уровень потребления не превышает 6000 куб. м в год - 546 грн. за 1 тыс. куб. м;
при условии, что уровень потребления не превышает 12000 куб. м в год - 1112 грн. за 1 тыс. куб. м;
при условии, что уровень потребления превышает 12000 куб. м в год - 1329 грн. за 1 тыс. куб. м.
Таким образом, уровень предельных цен на газ для бытовых потребителей был повышен Кабмином на 8,3-13,8% в зависимости от объемов потребления.
Цены на газ для населения не пересматривались с конца 2006 года, в то время как расходы газодобывающих и газотранспортных предприятий существенно возросли.