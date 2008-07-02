В Донецке из газовых конфорок 3 дня текла вода

В Донецке, в одном из подъездов дома по улице Краснофлотская из-за неправильно смонтированных труб в течение трех дней в квартирах жильцов из конфорок вместо газа шла вода.

Как передает корреспондент УНИАН, эта информация прозвучала сегодня на пресс-конференции Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, который подтвердил, что в этом случае горе-ремонтники действительно перепутали газовые и водопроводные трубы.

Мэр посетовал, что в Украине до сих пор нет Жилищного кодекса, который бы строго регламентировал отношения между собственниками квартир и городскими коммунальными службами.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что все возможно "при той законодательной базе, которая есть, когда кто что хочет, то и делает". "У наших народных депутатов не доходит очередь до Жилищного кодекса, которым бы регламентировались взаимоотношения того жильца, который самостоятельно, не поставив в известность эксплутационную организацию, не поставив в известность горгаз, совершал преступление. Потому что все это дело – паровоздушная смесь, газовоздушная смесь могла взорваться", - прокомментировал данный случай мэр.

По его словам, городские власти не в состоянии физически проконтролировать правомочность и результат каждого такого ремонта в квартире.

"Сегодня у нас имеется около 248 тысяч счетов, то есть квартир. Скажите, пожалуйста, как реально можно отследить, что кто-то захотел поменять колонку, пригласил шабашника, который это сделал? В каждую квартиру надзор не поставишь", - объяснил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что "должен быть закон, который бы регламентировал, кто и как должен поменять колонку, чтобы не было вот таких парадоксов".

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО констатировал, что сегодня за подобное нарушение виновный понесет административное наказание – "штраф в размере 17 грн. и только через суд".