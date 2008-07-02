В Донецкой области бывший офицер убил женщину 40 ударами молотка

В г. Артемовске Донецкой области местный житель убил с целью ограбления 26-летнюю беременную женщину - оператора букмекерской конторы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, тело женщины - оператора с многочиленными тяжелыми ранениями было обнаружено в помещении конторы, где она работала. Убийца нанес жертве около 40 ударов молотком. Экспертиза установила, что погибшая была беременна.

Как рассказал начальник сектора уголовного розыска Артемовского горотдела милиции Дмитрий НОСОВ, на второй день после убийства в поле зрения правоохранителей попал один из завсегдатаев конторы – 30-летний бывший офицер, комиссованный из армии по инвалидности, и работавший крупье в одном из казино города. Мужчина был женат и имел двух маленьких дочек.

"Фигурант успел уехать в Киев, где жили его родители. Сыщики вместе с коллегами из областного управления розыска выехали в столицу и задержали подозреваемого в подъезде дома, где тот проживал у знакомой", - сказал Д.НОСОВ.

Он уточнил, что при осуществлении операции по задержанию мужчину пришлось «выманить» из квартиры хитростью. "Наша сотрудница позвонила ему и сообщила, что в результате проведенной акции он выиграл две путевки в Крым, и попросила его в срочном порядке забрать их, поскольку уже подходят сроки отъезда. Подозреваемый "клюнул" на приманку и был задержан", - отметил Д.НОСОВ.

По его словам, сначала подозреваемый отрицал свою причастность к совершению убийства, говорил, что когда вечером он пришел в букмекерскую контору, девушка, которую он хорошо знал, уже была мертва, и что, воспользовавшись ситуацией, он забрал из кассы деньги – свыше двух тысяч гривен и мобильный телефон убитой. Однако позже подозреваемый написал явку с повинной.

Следствием установлено, что бывший офицер часто проигрывал деньги, из-за чего у него были неприятности. Когда с долгами возникли серьезные проблемы, мужчина задумал убийство. Он пришел в букмекерскую контору, спрятав в полиэтиленовом пакете молоток, и когда молодая сотрудница вышла в зал заменить информацию на стенде, ударил ее молотком по голове. Затем нанес еще около 40 ударов по телу жертвы.

Сейчас подозреваемый арестован, его дело будет рассматривать Донецкий апелляционный суд, уточнили в УВД Донецкой области.