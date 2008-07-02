Вакарчук заступился за абитуриентов, с которых сбивают деньги

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК обязал руководителей вузов ІІІ – IV уровня аккредитации, независимо от формы собственности и подчинения, в трехдневный срок привести правила приема в соответствие с утвержденными министерством Условиями приема и проинформировать об этом Минобразования.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, об этом говорится в официальном письме И.ВАКАРЧУКА, которое зарегистрировано в канцелярии Минобразования 1 июля 2008 г.

Глава ведомства призвал ректоров университетов ІІІ – IV уровня аккредитации воздержаться от попыток "возвращения к способам ручного управления вступительной кампанией".

Многочисленные обращения граждан и анализ правил приема в вузы, осуществленный специалистами министерства, засвидетельствовали значительное количество фактов несоблюдения норм, определенных Условиями приема в высшие учебные заведения Украины, говорится в письме министра.

В документе приводятся конкретные примеры нарушений Условий приема, утвержденных министерским приказом от 25 декабря 2007, в разных регионах Украины. В частности, Правилами приема в Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" предусмотрено дополнительное тестирование, которое учитывается при конкурсном отборе, и одновременно предлагается абитуриентам приобрести сборник образцов тестов стоимостью свыше 100 грн. В Донецком национальном университете фотографируют абитуриентов при подаче документов, что, по мнению председателя Минобразования, требует от них "ощутимых материальных расходов".

Во многих случаях, по мнению И.ВАКАРЧУКА, имеет место ограниченное предоставление информации о правилах приема абитуриентов. В частности, некоторые вузы публикуют лишь перечень факультетов и специальностей, не определяют четкой категории лиц, для которых устанавливаются вступительные экзамены. На интернет-сайтах Днепропетровского национального университета и Одесского государственного экологического университета размещена прошлогодняя редакция правил приема.

Информационный центр независимого оценивания также напоминает, что, начиная с 2008 года, вступление в высшие учебные заведения должно осуществляться исключительно по результатам внешнего независимого оценивания.