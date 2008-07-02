Укрзализныця запустила дополнительный поезд до Симферополя

Руководство «Укрзализныци» и Южной железной дороги, ввиду многочисленных пожеланий пассажиров, решило ввести дополнительный поезд Харьков-Симферополь.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЖД.

С 3-го по 11-е июля поезд будет курсировать по нечетным числам, а с 12-го июля до 30-го августа начнется его ежедневное курсирование отправлением из Харькова в 21.25, прибытием в Симферополь в 6.38, отправлением из Симферополя в 22.30 и прибытием в Харьков в 7.50.