Укрзализныця запустила дополнительный поезд до Симферополя
15:27, 02 июля 2008Общество
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На летний период
Руководство «Укрзализныци» и Южной железной дороги, ввиду многочисленных пожеланий пассажиров, решило ввести дополнительный поезд Харьков-Симферополь.
Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЖД.
С 3-го по 11-е июля поезд будет курсировать по нечетным числам, а с 12-го июля до 30-го августа начнется его ежедневное курсирование отправлением из Харькова в 21.25, прибытием в Симферополь в 6.38, отправлением из Симферополя в 22.30 и прибытием в Харьков в 7.50.
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