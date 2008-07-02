Синоптики обещают жару с дождем и градом

Завтра в Украине будет жарко, местами кратковременные дожди и град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, во второй половине дня 2 июля и на протяжении суток 3 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. В восточных, Сумской и Полтавской областях, а 2 июля и в Крыму местами сильные дожди. В связи с жаркой, преимущественно сухой погодой в большинстве районов южных областей и Крыма удержится чрезвычайно высокая пожарная опасность. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье до 31°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 15-20°.

4-5 июля переменная облачность. 4 июля преимущественно без осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, кое-где сильные дожди, град, в западных областях местами шквалы 19-24 м/с. 5 июля в Украине кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в южной части и восточных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем 4 июля в южных областях и Крыму, а 5 июля в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей, а 5 июля и в южных областях до 21°; днем 22-27°, на юге 28-33°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

6-7 июля в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных, 6 июля и в восточных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°; днем 6 июля 22-27°, 7 июля 25-30°; в южной части ночью 16-21°, днем 28-33°.

Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

В Киевской области 3 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

4-5 июля в Киевской области переменная облачность. Кратковременные дожди (днем 4 июля местами сильные), грозы, кое-где град, лишь 4 июля ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

6-7 июля в Киевской области без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 6 июля 22-27°, 7 июля 25-30°.