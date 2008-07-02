Пекари требуют у Кабмина не допустить закрытия хлебозаводов

Сегодня работники хлебокомбинатов вышли на митинг к Кабинету Министров с требованием отпустить цены на хлеб. Главной причиной этого требования пекари назвали значительное подорожание компонентов, из которых изготовляются хлебобулочные изделия - муки, дрожжей, масложировой продукции. Кроме того, выросли цены на газ, электроэнергию и топливо. Хлеб, по словам участников митинга, - единственный продукт, на который не повышались цены на протяжении двух лет, невзирая на рост инфляции и цен.

Сегодняшняя ситуация, которая сложилась в отрасли, не дает возможности платить работникам надлежащую заработную плату, приводит к оттоку кадров и предприятия работают в убыток себе.

По словам производителей хлеба, нынешнее правительство до сих пор никоим образом не отреагировало на кризисную ситуацию в хлебопекарской отрасли и не разработало единых механизмов ценообразования для предприятий, хотя уже не первый раз они приходят под здание Кабмина. Как известно, регуляция ценообразования определяется Постановлением Кабинета Министров, которое определяет предельные нормы рентабельности на массовые сорта хлеба.

Пекари передали обращение к Премьер-министру и Кабинету Министров, в котором речь идет о том, что уровень рентабельности, позволяющий отрасли нормально существовать и выплачивать людям надлежащую заработную плату, обновлять фонды, должен составлять не менее 15%.