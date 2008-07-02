Украина воспитывает коррупционеров еще с начальной школы - эксперт

Украина воспитывает коррупционеров еще с начальной школы.

Так прокомментировал результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина, директор этого института Кость БОНДАРЕНКО на пресс-конференции «Коррупция в системе образования Украины».

Он, в частности, рассказал, что на вопрос «С какой целью Вы дарили подарки или платили учителям или администрации школы?», свыше двух третей респондентов (69,0%) ответили, что так заведено, 21,4% сказали, что делали это для того, чтобы хорошо относились к ребенку, 6,0% делали это для получения хороших оценок, 2,2% - для хорошей сдачи экзаменов, 0,4% - чтобы не быть отчисленными. На вопрос «Как часто это происходит?» почти 70% киевлян ответили «время от времени», 24% сознались, что происходит это достаточно редко, а 5,6% сказали, что это случается с ними часто.

Комментируя полученные результаты, К.БОНДАРЕНКО заметил: что респонденты признают наличие практики коррупционных деяний в учебных заведениях, но относятся к этой практике без осуждения и без ярко выраженного негатива. По его словам, при этом себя респонденты не считают соучастниками процесса нарушения закона. “Лишь 10% респондентов считают подарок взяткой. 69% респондентов не осознают практической стороны своих действий: они дают взятки или дарят подарки потому, что «так заведено». То есть, для двух третей респондентов подарки учителям стали эдаким налогом на образование. В 92,4% случаев о подарках учителям знают дети, что не может не отразиться на отношении школьников к педагогам», - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.

Справка. Институт Горшенина представил результаты телефонного опроса, проведенного в Киеве с 23 по 27 июня 2008 года. Всего, в соответствии со случайной выборкой, были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были возраст и пол. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,2%.