Сегодня в Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, в регионе в течение суток ожидаются грозы, шквалистый ветер, в отдельных населенных пунктах - град.