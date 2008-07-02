В Херсонской области объявлено штормовое предупреждение
09:58, 02 июля 2008Общество
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Грозы, шквалы, град
Сегодня в Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, в регионе в течение суток ожидаются грозы, шквалистый ветер, в отдельных населенных пунктах - град.
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