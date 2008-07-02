Пинчук купил издательство

Международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne сообщила о подписании сделки по приобретению контрольного пакета акций Издательства «Экономика» у издательской группы Handelsblatt и чешского издателя Мирослава ПАВЛА. Информация об этом содержится в пресс-релизе группы EastOne, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, данная сделка подписана в рамках реализации бизнес-стратегии, направленной на диверсификацию активов, находящихся под мандатом EastOne.

Комментируя сделку, генеральный директор – президент EastOne Геннадий ГАЗИН отметил: «Это успешная сделка, позволяющая расширить присутствие представляемых нами инвесторов на медиа-рынке – одном из наиболее быстрорастущих и перспективных в Украине, а также являющемся приоритетным направлением для реализации их бизнес-стратегии. Мы рассчитываем на рост стоимости бизнеса, осуществляемого Издательством «Экономика», а также на укрепление лидерских позиций ежедневной газеты «ДЕЛО» и еженедельника «ИнвестГазета» в ближайшей перспективе».

Как сказал президент издательства «Экономика» Игорь ЛЯШЕНКО: «Мы получили достойного стратегического партнера, с которым найдено взаимопонимание по всем основным вопросам дальнейшего развития отдельных изданий и издательства в целом при сохранении независимости редакции и строгом соблюдении европейских стандартов журналистики».

Детали сделки не разглашаются согласно договору о конфиденциальности.

Справка УНИАН. Группа EastOne – международная инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по стратегическому и инвестиционному управлению диверсифицированным портфелем активов в широком диапазоне отраслей. Компания создана в 2007 году Виктором ПИНЧУКОМ. EastOne предоставляет широкий спектр услуг активам, находящимся под ее мандатом: разработка и реализация портфельной стратегии, отраслевые экспертизы, долгосрочное бизнес-планирование, сопровождение M&A и транзакций на рынках капиталов, управление рисками и эффективностью работы. Группа также осуществляет консультирование в сфере корпоративной ответственности, социальных инноваций и благотворительной деятельности.

EastOne сопровождает портфель активов, охватывающий более 20 компаний и масштабных проектов, среди которых трубно-колесная компания ИНТЕРПАЙП, украинские медиа-инвестиции (СТБ, Новый, ICTV, газета "Факты", др.).

Издательство «Экономика» выпускает: ежедневную газету «ДЕЛО», аналитический еженедельник «ИнвестГазета», ежеквартальный журнал «ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины», профессиональное издание о маркетинговых коммуникациях и медиа-журнал Marketing Media Review, специализированный ежемесячный журнал, посвященный практическим вопросам в логистике Logistics, ежемесячный журнал для отечественных и зарубежных деловых кругов о новых методиках в осуществлении оценочной деятельности «Практика оценки» и ежемесячный журнал о тенденциях и событиях украинского жилищно-коммунального комплекса «Коммунальное хозяйство».