Украинских бизнесменов ВТО не интересует?

Два месяца тому назад Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации. И, как выяснилось, украинские компании мало интересуются преимуществами ВТО, отмечает Немецкая волна.

Страны-члены ВТО регулярно посылают в Украину информацию об условиях открытия бизнеса и извещают о проблемах, с которыми может там столкнуться потенциальный украинский инвестор, экспортер или импортер. На данный момент официальный Киев уже получил больше 2 тысяч так называемых «нотификаций». Прежде всего украинских партнеров информируют о технической регуляции в странах ВТО и о фитосанитарных нормах, говорит председатель украинского Центра обработки запросов стран-членов ВТО Светлана Зайцева. «Эти две темы – наибольший поток информации, которой обмениваются страны между собой». В свою очередь украинская сторона разослала в страны ВТО только 14 нотификаций. Среди основных – о субсидиях, о государственных предприятиях и условиях лицензирования. Зайцева считает, что украинский бизнес не особенно интересуется тем, какие преимущества им может дать ВТО. «Импортеры, которые работают в автомобильной отрасли, пришли и поинтересовались, что теперь будет для них после подписания обязательств Украины. К сожалению, украинские компании реже ходят», - говорит Зайцева.