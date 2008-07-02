Кабмин наметил уровень безработицы

Кабинет министров Украины прогнозирует, что уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, в 2008 году будет в пределах 6,4-5,9%.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 27 июня 2008 года №581 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 2007 года № 976», обнародованном на сайте правительства.

Согласно прогнозу правительства, количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет (в среднем за год) составит 20,9-21 млн. человек (прежний прогноз – 20,8-20,9 млн. человек).

Кроме того, указанным документом Кабинет министров Украины увеличил прогноз расходов на оплату труда в 2008 году с 307 до 317,4 млрд. грн. Также правительство прогнозирует, что номинальная среднемесячная заработная плата работников будет на уровне 1845 грн. (прежний прогноз – 1822 грн.).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2007 году уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, составил 6,4%.