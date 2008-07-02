Пограничники ловят на белорусской границе детей с черникой

За сутки сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали 57 нарушителей границы, пытавшихся собирать чернику в белорусских лесах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, жители Рокитнянского района Ровенщины издавна привыкли собирать ягоды и грибы в лесах и на болотах заброшенного Мерлинского полигона, расположенного в белорусском приграничье. За дарами леса они обычно идут напрямик, а не через пункты пропуска. Встреча с украинскими пограничниками для таких нарушителей грозит штрафом, а вот у белорусов за незаконное пересечение границы в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.

В прошлом году сотрудники Северного регионального управления Госпогранслужбы задержали почти 3 тысячи украинцев, из которых треть, – дети. В этом году уже попытались незаконно насобирать заграничной черники 273 человека, из которых лишь 79, - взрослых.